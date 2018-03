Berging te water geraakte auto Boxtel nog een flinke klus

De berging van het voertuig dat eerder vrijdag te water was geraakt in de Dommel aan de Achterberghstraat in Boxtel bleek nog een flinke klus. Nadat een duiker van de brandweer een touw aan het voertuig had gemaakt was het de taak aan het bergingsbedrijf de auto weer aan wal te krijgen.