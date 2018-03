Verdachte ontvoering aangehouden na achtervolging

Op de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom is omstreeks 19.35 uur aan een bestuurder van een personenauto een stopteken gegeven na een verkeersovertreding. De bestuurder negeert het stopteken en gaat er van door nadat hij een politieauto heeft geramd.

Een getuige weet te vertellen dat hij de auto richting Tholen heeft zien rijden. Deze informatie blijkt te kloppen. Omstreeks 19.50 uur wordt de verdachte auto leeg teruggevonden op de Poortweg in Tholen. Kort daarop wordt de bestuurder aangehouden op de Postweg. Het voertuig is inmiddels voor onderzoek veilig gesteld en weggetakeld.

Uit auto gesprongen

Kort voor de achtervolging, omstreeks 19.08 uur, komt bij de meldkamer een bericht binnen van een 16-jarige jongen uit Roosendaal. Hij vertelt tegen de centralist dat hij op de Langendijksestraat in Rucphen uit een auto is gesprongen. Hij zou eerder die avond in Roosendaal zijn ingestapt. Onduidelijk is wat er precies is voorgevallen tijdens de rit tussen Roosendaal en Rucphen. De jongen wordt op dit moment gehoord.

Nog veel onduidelijk

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van deze twee zaken. Ook wordt er onderzocht of er een verband is tussen het incident in Rucphen en het incident in Bergen op Zoom. Mogelijk zijn er nog andere verdachten bij betrokken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.