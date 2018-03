Man gewond bij steekincident Rotterdam-Ommoord

Even voor 19:30 uur liep een bebloede man een supermarkt binnen, waarop getuigen de hulpdiensten alarmeerden. Vermoedelijk ging een ruzie op straat vooraf aan het incident waarbij de Rotterdammer in zijn rug werd gestoken. Hij is voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis.

Getuigen

Op het moment van het onderzoek gaat de politie er vanuit dat het slachtoffer en zijn belager elkaar kennen. Was u getuige van het steekincident op de Hesseplaats en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Laat het de politie weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.