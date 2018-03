Code geel vanwege gladheid in het zuiden en ijzel in het noorden

In de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht kan het tot halverwege de ochtend lokaal glad door door sneeuwval of eerder gevallen sneeuw. Tot halverwege de ochtend kan in het noorden en noordoosten de gevoelstemperatuur nog beneden de - 15 graden liggen. Voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel geldt code geel niet.

Zaterdagavond en in de loop van de nacht trekt er een gebied met lichte neerslag van zuidwest naar noordoost over het land. In het zuiden zal dat regen zijn die op een nog koude ondergrond kan bevriezen, waardoor het plaatselijk glad kan worden. Meer naar het noorden toe is de regen onderkoeld waardoor er ijzel kan optreden. Later in de nacht kan daar in het noorden en noordoosten ook nog lichte sneeuw bij komen, aldus het weerinstituut.

De temperauten zullen in de loop van de zondag flink boven het vriespunt uitkomen, waardoor alle gladheid verdwijnt.