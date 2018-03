Staatssecretaris Knops: anti-Pieten demonstranten krijgen veel te groot podium

Knops vindt onze tradities bescherming verdienen tegen activisten. Knops in de krant: 'Als mensen in Amsterdam zeggen dat Zwarte Piet in hun wijk gekleurd moet zijn, dan maak ik daar geen probleem van. Maar bij ons in het dorp gebeurt het niet. Zeg dan ook niet dat wij daarom discrimineren. Nee!' Verder zegt hij: 'Ik ben niet van de school: negeer het maar en laat ze allemaal maar roepen. Als je geen tegengeluid laat horen, ik doe dat nu wel, relativeer je alles stuk.'

Historische figuren

Volgens Knops worden de discussies vooral in de Randstad gevoerd en niet daarbuiten. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwijst ook naar de discussie over omstreden historische figuren als Jan Pieterszoon Coen (Coentunnel) of Johan Maurits (Mauritshuis). 'We gaan driehonderd jaar na dato toch niet een soort integriteitstoets doen en iedereen door de normen van vandaag halen? Dat slaat helemaal nergens op.' En verder: 'Waar hebben we het over? Willen we nou de geschiedenis gaan Tipp-Exen? Willen we gaan ontkennen waar we vandaan komen? Het draagt alleen maar bij aan verdeeldheid.'