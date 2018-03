Gevaarlijke jihadist Mohammed G. weer opgepakt in Maastricht

In een flat in Maastricht is afgelopen week Mohammed G., de 28-jarige jihadist uit Maastricht, opgepakt.

Dit vanwege 'betrokkenheid bij een 'geweldsmisdrijf". Het bericht daarover in de Telegraaf wordt door het Openbaar Ministerie (OM) bevestigd. Volgens een woordvoerder van het OM heeft de arrestatie 'vooralsnog niets te maken met terrorisme', zo schrijft De Limburger zaterdag. De Iraaks-Nederlandse G. zal voorlopig twee weken in beperking zitten, wat betekent dat hij behalve met zijn advocaat geen contact met de buitenwereld mag hebben.De Telegraaf schrijft dat de reclassering de man in staat acht om aanslagen te plegen. Ook zou de politie volgens de krant een granaat hebben gebruikt om de toegang tot de woning van G. te forceren. Maar daar wil het OM niets over zeggen.

Uitreizen naar Syrië of Irak

In de afgelopen jaren werd G. meerder keren opgepakt, omdat hij wilde uitreizen naar IS-gebied. In 2013 werd hij veroordeeld omdat hij naar Syrië wilde gaan, maar hij kreeg geen celstraf. Wel moest hij van de rechtbank worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. G. had verklaard dat hij was geradicaliseerd onder invloed van een djinn, een islamitische geest, in een verschijning van een oud-Koerdische strijder. Die zou hem hebben aangespoord tot extremisme. De man werd toen ingeschat als psychotisch en dus ontoerekeningsvatbaar.

In 2015 werd G. van zijn bed gelicht door een arrestatieteam, nadat hij een vals paspoort had gekocht. Hij werd veroordeeld tot drie jaar cel met tbs met voorwaarden, omdat hij naar Syrië of Irak wilde reizen. In 2017 kwam hij vrij. Hij had in 2015 drie jaar cel gekregen , waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar, Zijn twee jaar celstraf had hij nagenoeg volledig in voorarrest uitgezeten. G. kreeg een uitzonderlijk lange proeftijd met bijzondere voorwaarden. Die voorwaarden waren een enkelband, opgelegd vanwege de volhardende jihadistische ideeën, de kans op herhaling en het risico dat hij een aanslag in Nederland pleegt. Naast de enkelband kreeg hij ook reclasseringstoezicht, een contactverbod met mensen op de terrorismelijst, een locatieverbod voor luchthavens en het meewerken aan gesprekken met een islamdeskundige, aldus de krant.

Martelaarsdood in kalifaat

Het Leger des Heils in Maastricht had G. in 2015 opgevangen toen hij berooid terugkwam, na een poging zich bij IS aan te sluiten. Undercoveragenten ontdekten toen met behulp van afluisterapparatuur dat G. nog altijd een martelaarsdood wilde sterven in het kalifaat en dat zou ook ook in Nederland kunnen als hij niet naar het kalifaat zou kunnen uitreizen. Daarop werd hij toen gearresteerd.