Deel van Amsterdamse kademuur ingestort

Dit komt door een gesprongen waterleiding. Het water stroomt nu door het gat zo de gracht in.

Een deel van de stad heeft door het lek geen drinkwater of minder drinkwater, meldt Waternet. Ze werken aan het herstel. Door het lek hebben sommige bewoners in West en Centrum geen drinkwater. Sommige huishoudens in Noord hebben last van een lage waterleidingdruk, en slechts een klein straaltje water.

Door de inzakking is een deel van de stoep weggeslagen inclusief het fietsenrek. De politie heeft een deel van de kade afgezet en de Willemsbrug afgesloten voor verkeer. Ook de vaarweg is afgesloten.