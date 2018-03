Jongen (16) springt uit rijdende auto na mishandeling en bedreiging

Vrijdagavond omstreeks 19.08 uur belt een 16-jarige jongen uit Roosendaal de meldkamer en vertelt dat hij in de Langendijksestraat uit een auto is gesprongen, nadat hij is bedreigd door twee mannen. Daarbij valt het woord ‘ontvoering’.

Aan dit incident is kennelijk een onenigheid vooraf gegaan tussen de twee mannen en de jongen. De mannen spreken met hem af in Roosendaal en laten hem in hun auto stappen: een rode Renault Clio. Tijdens de rit wordt de jongen enkele malen in zijn gezicht gestompt.

Uit auto gesprongen

In de Langendijksestraat weet de jongen uit de auto te springen en belt aan bij een woning. Als één van de bewoners opendoet ziet hij een onbekende jongen die naar binnen wil. Omdat hij het niet vertrouwt, duwt hij de deur weer dicht en belt vervolgens de politie.

Zaak staat los van achtervolging in Bergen op Zoom

Vanwege deze twee meldingen gaan twee eenheden naar de Langendijksestraat. Daar treffen zij de 16-jarige knul aan die uit de bosjes tevoorschijn komt. Daar heeft hij zich verstopt voor zijn belagers nadat het hem niet lukte om bij een woning binnen te komen. Hij is meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen. Inmiddels is duidelijk dat de betrokken rode Renault Clio niets te maken heeft met de achtervolging in Bergen op Zoom. De jongen heeft nog geen aangifte gedaan tegen de twee mannen. Er is nog niemand aangehouden.