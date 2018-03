Grote uitslaande brand in stal in Zwaagdijk-Oost onder controle, inmiddels 23 dode dieren aangetroffen

In het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost is zaterdag in een stal aan de Zwaagdijk een enorme uitslaande brand uitgebroken.

Bij de brand is duidelijk geworden dat er 85 dieren (koeien en kalveren) buiten de stal zijn gebracht en nog in leven zijn. Op dit moment zijn er 23 dode dieren aangetroffen. Wellicht wordt dat aantal nog groter wanneer de afgebrande stal weer toegankelijk is. Het nablussen van de brand gaat nog duren tot laat in de avond. De verwachting is dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voor zullen doen.



Voor een aantal kalveren is een dierenarts ter plaatse gekomen . De brandweer heeft er alles aan gedaan om de dieren tijdig uit de stal te krijgen. Rond half zeven was er nog vee in de stal. Er werd opgeschaald naar grote brand en een hoogwerker werd opgeroepen

De Veiligheidsregio meldt ook dat er heel veel rook vrijkomt bij de brand raadt buurtbewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. De rook gaat richting bebouwde kom.

Voor zo ver bekend zijn er geen personen gewond geraakt.