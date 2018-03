Code geel: vanavond en vannacht kans op gladheid

Het KNMI heeft code geel afgegeven omdat vanavond en komende nacht een gebied met lokaal lichte neerslag van zuidwest naar noordoost over het land trekt.

In het zuiden kan het glad worden door regen die op de nog koude ondergrond kan bevriezen. Meer naar het noorden toe is de regen onderkoeld waardoor er ijzel gevormd kan worden. In het noorden en noordoosten kan eind van de nacht naast ijzel ook nog lichte sneeuw vallen.

Zondag zet de dooi in. In de loop van zondagochtend lopen de temperaturen overal sterk op en verdwijnt de gladheid. Het zondag niet verstandig om dan nog het ijs op te gaan.