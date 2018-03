Bestuurder aangehouden na aanrijding in Schiedam

Na de aanrijding kwam een auto tegen een paaltje tot stilstand en de andere tegen een boom in de berm. Twee ambulances kwamen ter plaatse en hebben minimaal twee personen gecontroleerd. Een bestuurder is na een blaastest aangehouden voor het mogelijk rijden onder invloed. Twee bergers hebben de zwaar beschadigde auto's geborgen. Tijdens het ongeval was de weg vanaf het Rubensplein richting de Vijfsluizen afgesloten.