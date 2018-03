Pechtold: 'wij willen het échte referendum, het correctieve referendum'

Pechtold: 'Wij willen het échte referendum, het correctieve referendum, waar de grondwet voor gewijzigd zal moeten worden.' Dit schrijft Trouw zaterdag. Het is opmerkelijk dat de democraten zich hard willen maken voor het correctief referendum, net nu ze het afserveren van het raadgevend referendum van harte hebben gesteund. Pechtold vertelde er niet bij hoe hij voor het correctief referendum wil gaan ijveren.

Noodrem

Volgens Pechtold werkt het correctief referendum als een noodrem in een trein, want bij het correctief referendum zoals D66 dat wil, kunnen burgers een wet helemaal terugdraaien. Mocht er inderdaad een correctief referendum komen, dan zal dat volgens Pechtold niet vaak gebruikt hoeven worden. In de krant legt hij uit waarom. 'Omdat het al effect heeft zonder dat het gehouden wordt. Omdat de machinist, de wetgever dus, weet dat mensen er in uiterste nood altijd aan kunnen trekken.'