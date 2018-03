Pompbediende redt door dief in auto meegesleurde agent met handrem

Zaterdagochtend kreeg de politie in Nijmegen de melding dat er een agressieve winkeldief weg probeerde te komen uit een tankstation aan de St. Annastraat. 'Bij aankomst werden de agenten gewezen richting een auto waar de winkeldief net in was gestapt', zo meldt de politie op Facebook.

Agente meegesleurd

'Hierop is een collega direct uitgestapt en naar de auto gerend om de man aan te houden. Na het opentrekken van het portier pakte de agent de winkeldief vast. De winkeldief gaf hierop hard gas waardoor de agent enige meters werd meegetrokken' schrijft de politie.

Aanhouding

'Om erger te voorkomen liet de agent de winkeldief los. Na ongeveer 20 meter kwam de auto van de winkeldief abrupt tot stilstand. Hierop kon de winkeldief alsnog worden aangehouden. Een dappere winkelmedewerker die daadkrachtig de winkeldief probeerde aan te houden was net voor aankomst van de politie in de auto van de verdachte geklommen om te voorkomen dat deze ervandoor ging'.

Handrem

'Toen dit alsnog gebeurde, nadat hij zag dat de agent de winkeldief probeerde aan te houden, wist de winkelmedewerker door de handrem hard aan te trekken de auto tot stilstand te dwingen. Door deze kordate actie heeft hij mogelijk erger voorkomen. Om deze reden hebben onze collega's hem zaterdagmiddag thuis een bloemetje bezorgd om hem voor deze dappere daad te bedanken', aldus de politie.

Dronken

De verdachte was volgens de politie 'stevig onder invloed van alcohol' en had in de afgelopen nacht een aantal meldingen veroorzaakt in Arnhem en was niet van plan voor zijn broodjes en brandstof te betalen. De man is door de politie ingesloten.