Ongeval Hooghalen voertuig te water

Aan het Oranjekanaal Noordzijde in Hooghalen is zondag rond 11.30 uur een auto te water geraakt. Duikers en een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de hulpverlening aan de bestuurder.

Droge kleren door ijs

Door de ijslaag, die de val van de auto brak, hield de bestuurder droge kleren. Hij zat enige tijd vast in de auto, maar was wel aanspreekbaar. Hij is nagekeken in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht.

Tegen boom

De auto is om nog onduidelijke reden van de weg geraakt en tegen een boom gebotst en vervolgens in het water geraakt. De auto liep daarbij grote schade op en is total-loss.