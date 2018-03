Tientallen autobanden lek gestoken Schiedam

De eigenaren van voertuigen die geparkeerd stonden aan de Kethelstraat in Schiedam deden zondagochtend een onaangename ontdekking.

19 banden lek gestoken

Van bijna alle geparkeerde auto's waren één of meerdere banden lek gestoken. Het gaat om minimaal 19 lekke banden van zeker 11 verschillende auto's. Of er nog meer voertuigen getroffen zijn is niet bekend.