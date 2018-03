Politie stuit op lichaam in uitgebrande caravan

Zondag heeft de politie in de restanten van een uitgebrande caravan in het Limburgse Wijlre een lichaam aangetroffen. Dit meldt de politie zondag.

Onderzoek op stoffelijke overschot

Politieagenten ontdekten het lichaam nadat zij een melding hadden gekregen dat er een caravan bij een bossage aan de Krekelbergweg bij Wijlre was uitgebrand. Het aangetroffen stoffelijk overschot wordt voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis.

Locatie onderzocht

Maandag zullen specialisten de locatie van de caravan verder onderzoeken. De politie wil aan de hand van het verdere onderzoek vaststellen wie de overleden persoon is en wat de mogelijke doodsoorzaak is. 'Meer informatie is op dit moment niet bekend', aldus de politie.