Lichaam overleden man aangetroffen onder verdachte omstandigheden, politie houdt een persoon aan

Zondagavond is in het Overijsselse Holtheme op de Haandrik het lichaam van een overleden man aangetroffen onder verdachte omstandigheden. Dit heeft de politie zondagavond bekendgemaakt.

Aanhouding

'De politie hield in Coevorden in verband hiermee zondagavond een man aan die mogelijk betrokken is bij deze zaak', aldus de politie. De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident en de mogelijke betrokkenheid van de aangehouden man bij het incident. De identiteit van de overleden man is nog niet bekendgemaakt.