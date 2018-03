Grote ravage en gewonden bij aanrijding in Wildervank

Op de kruising bij de Apollolaan en de Poststraat in Wildervank zijn zondagmiddag omstreeks 14.15 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Door de aanrijding ontstond er een grote ravage.

Traumaheli

De hulpdiensten waaronder de traumaheli, twee ambulances en de politie, rukten uit. Bij het ongeval raakten twee personen gewond waaronder een klein kind. Volgens ooggetuigen reed de bestuurder, die overigens wel op een voorrangsweg reed, met veel te hoge snelheid op de kruising af waar vervolgens de aanrijding plaatsvond.

Ziekenhuis

Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is lange tijd bezig geweest met onderzoek. Hiervan is een rapportage gemaakt. beide voertuigen zijn afgesleept. De doorgaande weg is enkele uren afgesloten geweest.