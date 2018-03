Woedende taxichauffeurs beramen een aanslag op Uber

Taxichauffeurs beramen een aanslag op het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam. Volgens het AD zouden de chauffeurs de internetvervoerder betichten van oneerlijke concurrentie en willen Uber ‘binnenstormen’ met brandbommen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Uber neemt maatregelen.

De actie zou gepland staan op 20 maart om 16.00 uur. 'Alles en iedereen is welkom'. In de oproep is verder te lezen of de actievoerders bakstenen vuurwerk en molotovs mee te nemen.

De oproep wordt gedaan in de Telegram-groep 'WegMetUber', die begin februari werd opgericht door boze Amsterdamse chauffeurs en inmiddels zo'n 300 leden telt. De oproep is ook gedeeld met taxichauffeurs van Uber. Ook onder hen is woedde vanwege de lage prijzen waarvoor ze moeten werken.

Door zoveel mogelijk onrust te veroorzaken zouden de initiatiefnemers hopen dat Uber in Nederland wordt verboden, zoals onlangs ook in Londen gebeurde. Ook wordt verwezen naar rellen in Parijs waarbij Uber-taxi's werden bestookt met molotovcocktails. Daarop werd de taxidienst UberPop in Frankrijk verboden.