Papierloos transport in Benelux

Vanaf nu hoeven transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg voor hun transport tussen deze landen geen papieren vrachtbrieven meer te gebruiken. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft vandaag samen met haar Belgische en Luxemburgse collega’s het startschot voor een proef met digitale vrachtbrieven in de Benelux.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Nederland is een handelsland. Veel vrachtvervoer gaat over de grens van en naar onze zuiderburen. Met digitale vrachtbrieven wordt het grensoverschrijdend vervoer nu een stuk makkelijker, veiliger en goedkoper. Per jaar bespaart dit alleen al € 80 miljoen aan administratieve rompslomp voor het Nederlandse bedrijfsleven.’

Tot nu werd nog op papier een vrachtbrief opgesteld over de vrachtwagenlading. Nog niet eerder werd er vanuit Nederland voor internationaal transport gebruik gemaakt van de digitale vrachtbrief (e-CMR). Om deel te kunnen nemen aan de proef, moeten transporteurs werken met software van een erkende leverancier. De proef moet de aanzet zijn tot een breder gebruik van de digitale vrachtbrief in Europa. Voor de Nederlandse transportsector is het belangrijk dat straks ook landen als Duitsland, Italië en Oostenrijk de digitale vrachtbrief gaan accepteren.

Goedkoper en veiliger

Jaarlijks worden er in Nederland alleen al zo’n 40 miljoen vrachtbrieven gebruikt. Met de overstap naar de digitale vrachtbrief besparen transportondernemers en hun opdrachtgevers € 4,50 per vrachtbrief. De kans op het maken van fouten is met elektronische vrachtbrieven kleiner. De informatie wordt centraal opgeslagen en kan op elk moment worden opgevraagd.

Voor het milieu is het ook goed nieuws, want het kan alleen al in Nederland leiden tot een besparing van zo’n 600 volle vrachtwagens aan bedrukt papier. Ook zijn er mogelijkheden voor track & trace, waarmee de opdrachtgevers op elk moment de locatie van hun lading kunnen achterhalen en zo de planning hierop kunnen aanpassen. Een ander voordeel is dat de hulpdiensten nu gemakkelijker achterhalen welke lading een vrachtwagen vervoert. Als zij moeten uitrukken voor een calamiteit hebben ze zo snel inzicht of er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen worden vervoerd.