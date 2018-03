Start eerste Nationale Week Zonder Vlees: 'elke dag vlees niet meer van deze tijd'

Het initiatief wordt breed gedragen door diverse partners uit de voedselindustrie. Zij stellen dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is en promoten een 'flexitarisch eetpatroon, waarin vlees en vis afgewisseld worden met vegetarische gerechten. Dit schrijft weekzondervlees.nl op de website.

Besparing

Wanneer je als volwassene één week geen vlees eet, bespaar je zeven maanden douchewater, 114 kilometer autorijden, 1 blije kip en zeven maanden werk voor een boom. 'Vegetarisch eten is niet saai, smakeloos of ingewikkeld. Het is een kleine moeite met een onvoorstelbaar positieve impact op mens dier en milieu. Met elke week een dagje zonder vlees maken we samen het verschil voor de toekomst van onze planeet'.

Het is dit jaar de eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees, maar het zal een jaarlijks terugkerend initiatief worden. Ísabel Boerdam, die de weblog De Hippe Vegetariër bijhoudt en een gelijknamig boek, tegen RTV Utrecht: 'Volgens het Voedingscentrum eten we twee keer zoveel vlees als goed voor ons zou zijn. De daling van de vleesconsumptie is het afgelopen jaar zelfs gestagneerd. We zijn er misschien wel mee bezig, maar de cijfers bewijzen ook dat we het er nog steeds niet echt iets mee doen. En dat probeer ik met deze week te bewerkstelligen.'

Vegetarische Restaurantweek

Als onderdeel van de Nationale Week Zonder Vlees vindt de Vegetarische Restaurantweek plaats. Dit betekent dat een selectie restaurants door heel Nederland een speciaal vegetarisch aanbod hebben voor lunch of diner. Alle details zijn te vinden op de website van de Vegetarische Restaurantweek.