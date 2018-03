VVD-er Stef Blok nieuwe minister van Buitenlandse Zaken

De 53-jarige Blok was in de vorige regering minister voor Wonen en Rijksdienst en later minister van Veiligheid en Justitie. Blok zou vrijdag worden beëdigd. Zijn voorganger Zijlstra was vorige maand afgetreden omdat hij als fractievoorzitter van de VVD een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin had verzonnen.