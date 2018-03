Emté-supermarkten overgenomen door Jumbo en Coop

De twee distributiecentra in Kapelle en Putten, de Vleescentrale in Enschede en alle ondersteunende operationele en commerciële afdelingen gaan mee over. Alle medewerkers gaan mee naar Jumbo-Coop.

De partijen streven ernaar om de transactie in de loop van 2018 af te ronden. Alle betrokken medewerkers gaan mee over naar het consortium. Uitgangspunt bij deze transactie is dat uiteindelijk 2/3 van de EMTÉ business bij Jumbo en 1/3 bij Coop zal worden geïntegreerd. Jumbo en Coop hebben in het verleden eerder succesvol samengewerkt bij overnames en zien ook deze integratie met vertrouwen tegemoet.