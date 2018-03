D66-leider blijft het proberen: weer aanval op Forum voor Democratie

In het tv-programma WNL Op Zondag heeft de fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtold, een aantal uitspraken gedaan in de richting van Forum voor Democratie.

Zo zei hij dat de partij van Thierry Baudet zijn kinderen heeft benaderd op sociale media. Pechtold: 'Ik krijg van mijn kinderen van 13 en 14 jaar te horen dat Forum voor Democratie hen wil volgen op Instagram. Je moet echt je best doen om mijn kinderen te vinden want hun achternaam staat er niet bij.'

Een woordvoerder van Forum noemt de uitlatingen van Pechtold echter ’gebazel', zo weet De Telegraaf. Op Twitter reageert de partij van Baudet op de uitspraken van Pechtold: 'Nu D66 steeds sneller zakt in de peilingen begint desperate Pechtold zijn kinderen erbij te slepen. Als je vader zich de hele dag opwindt over FvD is het niet zo gek dat je op FvD-Instagram gaat kijken. Zeker als die 2x zo veel volgers heeft als D66.'

In het tv-programma WNL Op Zondag zei Pechtold ook nog dat hij Baudet wil tegenhouden. Pechtold, die voor afschaffing van het raadgevend referendum is, over Thierry Baudet, die de burger juist meer bij de politiek wil betrekken: 'Ik vind hem gevaarlijker dan Wilders. Omdat we bij Wilders te laat waren, moeten we bij Baudet op tijd zijn.”

In een reactie op de uitspraak van Pechtold zegt Telegraaf-verslaggever Wierd Duk in Goedemorgen Nederland: "Als je zoals Alexander Pechtold in een tv-programma zegt 'Wilders hebben we niet op tijd kunnen stoppen, we gaan Baudet wel op tijd stoppen', terwijl Baudet een van de aanvoerders is van partijen die het referendum willen behouden en de burger meer bij de politiek willen betrekken, dan speel je met vuur".

Uit de laatste peiling van Maurice de Hond blijkt dat D66 landelijk gezien op 13 zetels staat; FVD op 15.