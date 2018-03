Drie fietssters gewond bij verkeersongeval

Vermoedelijk negeerde de automobilist, een 44-jarige Tilburger, het rode verkeerslicht.

De 44-jarige Tilburger reed omstreeks 19.50 uur met zijn auto over de Schouwburgring in de richting van de kruising met de Noordhoekring, Lange Schijfstraat en de Bredaseweg. Hij negeerde volgens twee getuigen het rode verkeerslicht en kwam in aanrijding met drie overstekende fietssters, die voor hem van links vanuit de Lange Schijfstraat kwamen. De vrouwen werden in de flank geraakt en kwamen ten val. Ze werden voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen had een hoofdwond, een ander mogelijk letsel aan de ribben. De politie heeft van de twee getuigen een verklaring opgenomen. De automobilist verklaarde dat het licht op oranje stond, hij had nog geremd maar was vanwege het natte wegdek doorgegleden. De politie stelt een nader onderzoek in.