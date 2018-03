Vuurwapen aangetroffen in woning

Politieagenten troffen zondag 4 maart om 12.15 uur in een woning in de Dr. Wibautlaan een aantal wapens aan waaronder een alarmpistool dat omgebouwd was tot vuurwapen. Zij hielden de bewoner aan.

De politie kreeg een melding dat in een woning mogelijk een vuurwapen en andere wapens aanwezig waren. In de woning troffen agenten onder andere een kist met vuurwerk, een granaat, een taser, een wapenstok en een alarmpistool, dat was omgebouwd tot vuurwapen, aan. Omdat niet direct het gevaar van enkele aangetroffen goederen kon worden vastgesteld kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse. De politie hielden de bewoner, een 41-jairge Rijswijker, aan. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) nam de goederen in beslag. De recherche onderzoekt de zaak. De verdachte zit nog vast.