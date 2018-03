Buschauffeur ontslagen om vrijwilligerswerk bij brandweer

Volgens De Lijn respecteerde de man zijn rij- en rusttijden niet en bracht hij daardoor mensen in gevaar. Dat meldt VTM NIEUWS.

Wim Roose is al zeventien jaar buschauffeur bij De Lijn. In zijn vrije tijd is hij ook ambulancier bij de vrijwillige brandweer van Melle. Op 17 januari kreeg hij een oproep voor een man die gevallen was op een lijnbus. “Ik ben er naartoe gereden als chauffeur en we hebben die reiziger verzorgd en meegenomen. Er stonden ook twee controleurs bij en die hebben dat waarschijnlijk doorverteld.''

Wim had vorig jaar nog gevraagd aan De Lijn of hij zijn job en zijn vrijwilligerswerk mocht combineren. Dat werd toen geweigerd. Hij wist dus dat hij de regels overtrad. Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt het ontslag overdreven en gaat proberen bemiddelen.

Ook in ons land een 'probleem'

Bij Brandweer Nederland is het niet anders. De vele vrijwilligers moeten naast hun gewone baan ook de brandweer nog bedienen. Ook hier wordt massaal de Arbeidstijdenwet (ATW) overtreden.