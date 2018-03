Politie start onderzoek na vondst gewonde hoogbejaarde vrouw in woning

Zondag trof de politie in Ouderkerk aan de Amstel in een woning aan De Drieburg een gewonde vrouw 91-jarige vrouw aan. 'De politie stelt een onderzoek in naar de omstandigheden en vraagt getuigen zich te melden', zo meldt de politie maandag.

Ziekenhuis

Rond 15.15 uur troffen agenten de 91-jarige vrouw gewond aan in de woning. Zij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Om vast te stellen of er in de woning een misdrijf heeft plaatsgevonden voerde Forensische Opsporing een sporenonderzoek uit.