Agenten staan voor raadsel rond gat in muur meubelzaak

Zondagavond werden agenten door een voorbijganger geattendeerd op merkwaardige situatie op de Schoolstraat in Veenendaal. 'Bij één van de bedrijven aan deze weg zat een flink gat in de muur aan de achterkant van het pand', zo meldt de politie op Facebook.

Grote kracht

Toen agenten ter plaatse het bewuste gat onderzochten, bleek al snel dat een flink kracht op de muur moet zijn uitgeoefend om zo'n opening te veroorzaken. Omdat 'iets' door de buiten- en binnenmuur is gegaan, gaf het ontstane gat toegang tot het gebouw waar een meubelzaak in gevestigd is. Daarom is de eigenaar van het pand gebeld en gevraagd om maatregelen te nemen.

Niet 'geruisloos' ontstaan

Het is nog niet duidelijk wat hier nu precies gebeurd is. Wat wel duidelijk is, is dat dit gat niet 'geruisloos' kan zijn ontstaan. de politie is dan ook op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord wat hiermee te maken kan hebben gehad. Neem in dat geval contact op via 0900-8844.