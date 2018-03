Maandelijkse sirenetest 'oorverdovend' stil door storing

Storing

'Door een technische storing zijn de sirenes in de regio Amsterdam-Amstelland niet afgaan. Er wordt onderzoek gedaan naar de storing. Mocht er een noodsituatie zijn in uw omgeving, dan kunnen we NL Alert inzetten. Meer informatie over instellen NL Alert via https://crisis.nl/nl-alert', zo liet de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland via twitter weten.

Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid

Ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid liet via twitter weten dat er een technische storing was. Omdat meerdere veiligheidsregio's te kampen hebben met een storing kan het probleem wel eens landelijk zijn. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

NL-Alert

In het geval dat de sirenes vanwege een storing niet kunnen worden bediend, tijdens het testen op de eerste maandag van de maand of in het geval van echte calamiteiten dan schakelen de veiligheidsregio's automatisch over op het NL-Alert systeem. Dit systeem stuurt tekstberichten naar de mobiele telefoons van mensen die zich op dat moment in een gebied bevinden waar zich een calamiteit voordoet.

Momenteel is er een technische storing waardoor de WAS-palen (de sirene) mogelijk niet afgaan. We zijn hiervan op de hoogte en werken aan een oplossing. Mocht zich nu een calamiteit voordoen, wordt u via NL-Alert geïnformeerd: https://t.co/Wo4M7ZEevb — Veiligheidsregio GZ (@CrisisGLZ) 5 maart 2018