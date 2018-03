Mogelijk verband doodgeschoten man Holtheme en beschieting politiebureau Coevorden

Er is mogelijk een verband tussen het schietincident in het Overijsselse Holtheme op de Haandrik zondagavond waarbij een man werd doodgeschoten en de beschieting van het politiebureau in Coevorden rond 18.00 uur. Dit heeft de politie maandag bekedngemaakt.

Schietincident Holtheme

Een nog onbekende man raakte bij het schietincident op de Haandrik zwaar gewond en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een 28-jarige man uit de gemeente Coevorden werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Schietincident politiebureau Coevorden

Omstreeks 18.00 uur was er een ander incident bij het politiebureau in Coevorden. Een man schoot zonder aanleiding met een vuurwapen op het bureau, waarna agenten hem snel aanhielden.

Verklaring

De 28-jarige man uit Coevorden verklaarde dat er een schietincident had plaatsgevonden in de omgeving van Gramsbergen. Agenten gingen op zoek in de omgeving en korte tijd later troffen zij op de Haandrik het zwaargewonde slachtoffer aan. Er werd direct gestart met reanimatie, maar helaas overleed het slachtoffer ter plaatse.

Rechercheonderzoek

Forensisch onderzoek

De politie startte een grootschalig rechercheonderzoek naar het schietincident, met als doel te achterhalen wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het sporenonderzoek ter plaatse wordt maandag 5 maart voortgezet. Ook wordt de verdachte gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij het incident. De politie is daarnaast op zoek naar getuigen.