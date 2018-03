Resterende geroosterde poten Haagse reiger naar museum

De poten van de dode blauwe reiger die afgelopen zondag in het Haagse Bos werd geroosterd en opgegeten door een dakloze zijn opgenomen in de collectie 'Dode dieren met een verhaal' van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Dit heeft het museum maandag bekendgemaakt.

'Uitstekend geconserveerd'

Medewerkers van het politiebureau Haagse Hout redden de etensresten uit de politievuilcontainer en overhandigden een compleet onderbeen en een afgekloven voet aan de in allerijl uitgerukte conservator Bram Langeveld die constateerde dat de bijzondere aanwinst door de rook uitstekend geconserveerd is. Museumdirecteur Kees Moeliker merkte op dat de geur die de reigerpoten verspreiden 'niet onder doet voor die van kipkluifjes op een buurtbarbecue'.

'Dode Dieren met een Verhaal'

Zodra de reigerpoten goed ingedroogd zijn, krijgen ze een plaats in de expositie 'Dode Dieren met een Verhaal' die laat zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen, en wat de gevolgen kunnen zijn. Het is de tweede Haagse aanwinst in die expo - de Tweede Kamermuis werd in 2012 bijgezet in de eregalerij. Het museum broedt nog op een passende naam voor de aanwinst en staat open voor suggesties.

