Vrouw (73) overleden na aanrijding met vrachtwagen

Maandagmiddag is in Den Haag een 73-jarige vrouw slachtoffer geworden van een noodlottig ongeval bij een kruising aan de Nunspeetlaan met de Schaarsbergerstraat. De vrouw overleed in het ziekenhuis na een aanrijding met een vrachtauto. De politie onderzoekt de zaak.