Treinverkeer tussen Weert en Roermond stilgelegd na aantreffen mogelijk WOII-explosief

Bij werkzaamheden ten zuiden van de Elfmorgenweg in Roermond is een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De werkzaamheden zijn stilgelegd en de omgeving is afgezet. Omdat op enkele meters afstand van de werkzaamheden de spoorweg ligt, is op last van de politie het treinverkeer tussen Weert en Roermond voorlopig stilgelegd.

Agenten hebben de omgeving van de Elfsmorgenweg afgezet in afwachting van de komst van experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), die het projectiel nader zullen onderzoeken en vervolgens opruimen. Op dit moment is er geen sprake van direct gevaar. De locatie is in het buitengebied van Roermond.

Treinverkeer voorlopig stilgelegd

Uit voorzorg is de omgeving afgezet en is op last van de politie het treinverkeer over de lijn Roermond – Weert stilgelegd. Reizigers worden gevraagd om alternatieve routes hun reis voor te zetten. Naar verwachting duurt het nog enkele uren voordat het spoor en de omgeving kan worden vrijgegeven.