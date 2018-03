TV-programma Radar niet vervolgd voor vervalsen doktersrecepten

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft besloten de verdachten van het vals opmaken van doktersrecepten voor het tv-programma TROS Radar niet te vervolgen. Hoewel het strafbare feiten betreft, is het OM van oordeel dat vervolging niet op zijn plaats is gelet op het maatschappelijke doel dat ermee is gediend.

Controlesysteem apotheken aan de kaak gesteld

In mei 2017 zond AVROTROS Radar een programma uit waarin werd aangetoond dat het controlesysteem van apotheken niet voldoende goed werkt. In eerste instantie is een vals recept ingeleverd bij drie apotheken in Amsterdam, die allen het medicijn Tramadol verstrekten.

Oxycodon

Vervolgens is met een ander vals recept eveneens zware medicatie, waaronder het middel Oxycodon, verkregen bij vijftien apotheken verspreid door het land. In de recepten werden door de verdachten bewust opvallende fouten gemaakt. Twee huisartsen deden aangifte van valsheid in geschrifte en identiteitsfraude.

Journalistieke belangen

Hoewel er voldoende bewijs is om tot vervolging over te kunnen gaan, vindt het OM dit niet op zijn plaats. Dit zou niet alleen onevenredig zwaar zijn gelet op de feiten, ook wordt vervolging niet opportuun gevonden gezien de journalistieke belangen. De programmamakers hebben een misstand in het controlesysteem bij apotheken aangetoond, waardoor zware medicatie in het verkeer kon worden gebracht met risico’s voor de volksgezondheid.

Zorgvuldig gehandeld

Ook heeft de redactie voldoende zorgvuldig gehandeld. De namen van de huisartsen en apotheken die zijn gebruikt, zijn niet in beeld gebracht en zij zijn vooraf geïnformeerd over de uitzending. Hoewel de redactie van het programma de medicatie langer dan noodzakelijk heeft gehouden, is deze op een afgesloten plek bewaard en uiteindelijk teruggegeven. Om deze redenen heeft het Openbaar Ministerie de zaak geseponeerd om reden van ‘geringe strafwaardigheid van het feit’. De aangevers zijn over deze beslissing geïnformeerd.