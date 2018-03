1000-banenplan voor werkgelegenheid in de aardbevingsregio Groningen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de aardbevingsregio in Groningen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag bekendgemaakt.

Ondertekening

In Uithuizen ondertekende de minister maandagmiddag samen met onder meer regionale bestuurders, werkgevers en de Nationaal Coördinator Groningen een plan voor 1000 extra banen in het aardbevingsgebied. Met het plan worden Groningers opgeleid om aan de slag te gaan in de bouw, techniek en andere kansrijke sectoren.

Aanpak aardbevingsproblematiek

De beschikbaarheid van werk is cruciaal voor de leefbaarheid en het toekomstperspectief van de regio noordoost Groningen, vindt het kabinet. Het 1000-banenplan vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de aanpak van de aardbevingsproblematiek.

Koolmees ondertekende het plan samen met onder meer de burgemeester van Eemsmond, verschillende regionale wethouders, de gedeputeerde van de Provincie Groningen, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en de Nationaal Coördinator Groningen.

Versterken gebouwen

Voorafgaand aan de ondertekening bezocht de minister het aardbevingsgebied rond Appingedam. Hij sprak daar met bewoners die tijdelijk hun huis hebben moeten verlaten vanwege herstelwerkzaamheden. Ook bezocht hij een leerwerktraject in Uithuizen waar werkzoekenden worden opgeleid voor het herstellen van aardbevingsschade en het versterken van gebouwen.