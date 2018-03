Rijkswaterstaat: Stop niet om foto te maken van kruiend ijs op de Afsluitdijk!

''Onze weginspecteurs houden de situatie goed in de gaten. Stop aub niet om foto's te maken, hou het veilig'', zo is de boodschap. Volgens Rijkswaterstaat is er tussen Den Oever en de Breezanddijk sprake van kruiend ijs vanaf het IJsselmeer. Aangeraden wordt om te stoppen bij de camperparkeerplaats bij Kornwerderzand of bij het Monument.