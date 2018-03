Drone vertraagt reddingsactie met politieheli voor door ijs gezakte schaatser

Schaatser toch gered

De 73-jarige schaatser uit Den Haag die op de Langeraarse plassen door het ijs zakte, maakt het gelukkig goed. Een agent, een brandweerman en een getuige uit Langeraar die de schaatser door het ijs had zien zakken, wisten met een bootje en een “rescue board” bij het slachtoffer te komen en kregen hem veilig terug aan land. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is de Hagenaar inmiddels weer thuis.

Direct landen

De dronebestuurder moest zijn drone laten landen en kreeg een proces-verbaal. Volgens artikel 5.3 van de Wet Luchtvaart mag je als luchtverkeerdeelnemer geen personen of zaken in gevaar brengen. Dat betekent in de praktijk dat je je drone direct aan de grond moet zetten zodra je een vliegtuig of helikopter ziet naderen. En natuurlijk helemaal als het een politiehelikopter is die iemand in nood moet helpen.

Check waar je mag vliegen

De dronebestuurder had bovendien niet van tevoren gekeken of hij zijn drone bij de Langeraarse Plassen mocht laten vliegen. In dit geval valt het gebied onder ‘luchtruim klasse c’ wat wil zeggen dat alleen de beroepsvaart hier mag vliegen. Maar er gelden bijvoorbeeld ook vliegverboden boven beschermde natuurgebieden. Dronebestuurders kunnen dit zelf checken op de site van de Rijksoverheid waar ook alle regels op een rij staan.

Nat pak

Op de Langeraarse Plassen liep het gelukkig met een sisser af. De agent en de hulpvaardige burger hielden aan de reddingsactie overigens nog wel een nat pak over. De brandweer en de politiehelikopter waren er nog niet. Ze besloten met een bootje dat langs de oever lag, lopend het ijs op te gaan.

Rescue board

‘Na een meter of tien zakten we al door het ijs’, vertelt wijkagent Hennie Wilthof. ‘Toen zijn we in het bootje geklommen en hebben wij met een peddel en onze handen en voeten het ijs gebroken om zo varend bij het slachtoffer te komen. Met een rescue board, een soort plank waarmee de brandweer reddingen op ijs en water uitvoert, schoot ook de inmiddels gearriveerde brandweer te hulp.

Slachtoffer in boot gehesen

Gezamenlijk lukte het om het slachtoffer in het bootje te hijsen.’ Deze hulpvaardige Langeraarder heeft veel meer gedaan dan je van een burger mag verwachten, vindt Hennie. Voor zijn kordate optreden heeft de man een mooi boeket bloemen ontvangen.