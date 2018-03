Twee aanhoudingen in onderzoek naar zware incidenten Bemmel

Beide incidenten werden in eerste instantie los van elkaar onderzocht. Maar naar mate de onderzoeken vorderden, ontdekten de rechercheurs overeenkomsten in beide zaken. Zo kwam het signalement van de daders overeen en ook de mate van geweldpleging.

Opsporing Verzocht

In het programma Opsporing Verzocht vroegen we vorige week aandacht voor de overval en mishandeling. Naar aanleiding van deze uitzending hebben we ruim 60 tips ontvangen. Dankzij meerdere zeer bruikbare tips, in combinatie met resultaten uit het rechercheonderzoek, hebben we de aanhoudingen kunnen verrichten.

Woningoverval

In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 augustus werd een 36-jarige Bemmelnaar in zijn woning aan de Flierenhofstraat overvallen. Op dat moment was hij in het gezelschap van een vrouw uit Bemmel. Twee daders drongen de woning binnen en mishandelden de bewoner. De man raakte daarbij gewond. Voor zover bekend zijn zij er zonder buit vandoor gegaan.

Zware mishandeling

Tijdens nieuwjaarsnacht werd een 49-jarige man uit Haalderen ernstig mishandeld toen hij met zijn vrouw en kinderen over de Van Nispenlaan in Bemmel liep. De man maakte een opmerking nadat een drietal jongeren vuurwerk naar het gezin zou hebben gegooid en werd direct geslagen en geschopt. Het slachtoffer werd bewusteloos achter gelaten.

De recherche zet het onderzoek voort en verwacht de komende tijd meerdere aanhoudingen te verrichten.