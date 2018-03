Identiteit slachtoffer schietincident Holtheme bekend

De identiteit van de man die zondagavond 4 maart overleed na een schietincident op de Haandrik in Holtheme is bekend.

Het is een 28-jarige man uit Coevorden. Het onderzoek naar het incident is in volle gang. Ook maandag 5 maart werd de hele dag sporenonderzoek gedaan op de plek aan de Haandrik waar de man werd aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de toedracht is.