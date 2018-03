Veel vetraging A4 richting Amsterdam door ongeval

Voor het verkeer dat dinsdagochtend over de A4 naar Amsterdam wil, is veel vertraging ontstaan nadat bij Zoeterwoude-Dorp een aanrijding gebeurde. De hoofdrijbaan is afgesloten.

De afsluiting zorgde al heel snel voor een lange file. Wie richting Amsterdam wil kan bij het knooppunt Prins Clausplein omrijden via Den Haag en Wassenaar, over de A12, de N44 en de A44.

Bij de aanrijding zijn 4 bedrijfsbusjes betrokken. Een van de betrokkenen is bij de aanrijding gewond geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse voor de afhandeling van het ongeluk. Het doorgaande verkeer kan er over de parallelrijbaan wel langs. In de file is nog een nieuw ongeluk gebeurd.

Verwacht wordt dat de totale afhandeling van het ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp nog tot 07.45 uur gaat duren. De file heeft inmiddels een lengte van 11 kilometer bereikt.

Update 07:23 uur

De A4 naar Amsterdam is vandaag geen fijne route, want ook bij Rijswijk gebeurde een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook nu afgesloten met 3 kilometer file tot gevolg.