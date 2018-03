'Joodse school deed pas aangifte van kindermisbruik onder druk van minister'

De orthodox-joodse school het Cheider in Amsterdam heeft in 2012 ondanks aandringen van de onderwijsinspectie vier maanden lang geweigerd de wettelijk verplichte aangifte tegen een leerkracht te doen wegens mogelijk seksueel misbruik.

Toenmalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt zou de Joodse Cheider-school in Buitenveldert onder druk hebben moeten zetten om aangifte te doen tegen docent Ephraim S.. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Hij wordt ervan verdacht zeker vijf leerlingen seksueel te hebben misbruikt. De schoolleiding wilde de misbruikzaak in 2012 echter liever via interne joodse rechtspraak oplossen, aldus de krant die interne stukken in handen heeft.

'Rabbijn Jacobs geeft aan dat hij niet overtuigd is van een redelijk vermoeden en daarom geen aangifte wil doen', staat daar onder meer in. Ruim drie maanden na het eerste bevel dwong van Bijsterveldt alsnog een aangifte af. Uit de stukken zou ook blijken dat de schoolleiding camerabeelden had gezien van aanrandingen. Die video's zijn inmiddels niet meer terug te vinden.

S. werd uiteindelijk geschorst en ging in militaire dienst in Israël. In 2016 werd hij in Tel Aviv aangehouden op last van de Nederlandse autoriteiten.

Het OM verdenkt de 30-jarige S. van verkrachting en van ontucht met zeker vier kinderen, jonger dan 16 jaar. Hij staat vandaag voor de rechter.