Grote politieactie gaande Houtmankade Amsterdam

Op de Houtmankade in Amsterdam is op dit moment een grote politieactie gaande.

De politie heeft een deel van de Houtmankade in de Zeeheldenbuurt vanochtend afgezet met blauwe hekken. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Volgens buurtbewoners is er veel politie op de been, waaronder recherche. Buurtbewoners hebben het vermoeden dat de inval verband houdt met ''het zwarte schaap'' van de buurt. Volgens hen is de aanleiding voor de actie gerelateerd aan drugs, prostitutie en andere criminaliteit.

Een woordvoerder bevestigt dat de politie op de Houtmankade bezig is met ”een lopend onderzoek”. Hij verwacht dat er later op de ochtend wel meer informatie beschikbaar is.