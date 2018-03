Wallabyjong ontdekt in DierenPark Amersfoort

Bij deze dieren valt het niet meteen op wanneer er familie-uitbreiding heeft plaatsgevonden, want het kleintje verblijft de eerste maanden in de buidel. “Wij hebben het neusje nog niet buiten de buidel zien verschijnen”, vertelt de dierverzorger. “Het jong zit daar natuurlijk ook heerlijk warm met genoeg voeding binnen bereik.”

Het bijzondere aan een wallabyjong is dat het na de geboorte nog niet klaar is voor de buitenwereld. “Het jong -dat op moment van geboorte zo’n twee centimeter is- kruipt over moeders buik naar de buidel waar het zich verder ontwikkelt”, legt Christel uit. “Het is nog onduidelijk hoe oud het diertje dat nu in de buidel zit precies is.” Wanneer het jong de leeftijd van ongeveer zeven maanden heeft bereikt, zal het op onderzoek uitgaan in DierenPark Amersfoort.