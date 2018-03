Ontruiming bij brand Rotterdams hotel

Dinsdagochtend vroeg heeft een grote brand gewoed in een hotel aan de Hennekijnstraat in Rotterdam.

De brandweer schaalde in korte tijd op naar grote brand. Door de hevige rookontwikkeling moest het hotel worden ontruimd. Zo?n 80 gasten werden elders opgevangen. De brand woedde in een container. Enkele personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.