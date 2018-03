Hond redt bazin bij mogelijke ontvoering

Een hond heeft in het Zeeuwse Wissenkerke haar baasje gered van een mogelijke ontvoering door de dader aan te vallen.

De vrouw was tussen 17.30 uur en 18.30 uur haar honden aan het uitlaten. Ze liep op het voetpad ter hoogte van het Wilhelminaplein toen er een auto stopte. Een man kwam half uit de auto en hij pakte de vrouw vast waarop een van haar honden de man beet. Daarop ging hij terug de achter in de auto zitten en vervolgens ging de wagen er vandoor. De vrouw waarschuwde de politie maar de auto met daarin de twee mannen is niet meer aangetroffen.

Onderzoek

Volgens de vrouw zaten er in de auto twee mannen. Haar belager zat achterin aan de rechterzijde. Van hem is het volgende signalement bekend: blanke man, ongeveer 30 jaar oud, 1.75 meter lang, stevig postuur met een buikje en een bol rond gezicht. De man had kort donker haar en donkere ogen. De man droeg een zwarte jas, blauwe jeans en bruine/ beige schoenen.