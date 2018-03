Man zonder rijbewijs veroordeeld na wilde achtervolging A12

De man reed op 25 november 2016 rond in een gestolen auto. Op basis van verschillende omstandigheden had de man moeten vermoeden dat de auto gestolen was. Zo stond de auto geparkeerd in een woonwijk en lagen er andermans persoonlijke spullen in. Toen de man met de gestolen auto onderweg was, kreeg hij stoptekens van de politie waar hij niet aan voldeed. Dit leidde tot een politieachtervolging over onder andere de A12. Om aan de politie te ontkomen, heeft de man slingerend en met een veel te hoge snelheid gereden. Hij dwong een andere weggebruiker van de weg en hij reed rakelings langs matrixborden en een stilstaande politiewagen. Dit alles terwijl de man geen rijbewijs heeft.

Lagere straf dan geëist

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 100 dagen, waarvan 50 voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. Daarnaast 4 weken hechtenis en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 6 maanden. De rechtbank komt onder meer tot een lagere straf, onder meer omdat zij de man vrijspreekt van bedreiging met een ernstig misdrijf.