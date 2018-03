Voorwaardelijke gevangenisstraf voor rennende rukker

Een 35-jarige man is bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden, omdat hij herhaaldelijk schennis van de eerbaarheid heeft gepleegd door in het openbaar zijn ontblote geslachtsdeel te tonen en zich af te trekken.

De rechtbank acht bewezen dat de in de media zogenoemde ‘rennende rukker’ in 2015 in een tijdsbestek van enkele maanden herhaaldelijk de eerbaarheid heeft geschonden door in IJmuiden op straat en in een plantsoen zijn ontblote geslachtsdeel te tonen en zich af te trekken. Twee vrouwen waren daarvan getuige toen zij de hond uit lieten en een derde vrouw toen zij haar huis binnen wilde gaan. Alle drie hebben aangifte gedaan.

Brede onrust

Vanzelfsprekend, zo constateert de rechtbank, is het zeer hinderlijk wanneer men geconfronteerd wordt met dergelijke opdringerig uitingen van seksuele aandrang. En het kan zelfs beangstigend zijn. Bovendien hebben deze schendingen tot brede onrust in de samenleving geleid: Er was veel media-aandacht voor deze zaak.

De rechtbank legt de man dezelfde straf op als door de officier van justitie was geëist: twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. Maar omdat er aardig wat tijd is verstreken, sinds de man de feiten pleegde, wordt de proeftijd op één jaar gesteld.

Schadevergoeding 250 euro immateriële

Ten slotte moet de man één van de slachtoffers het door haar gevorderde bedrag van 250 euro aan immateriële schade betalen. Zij was tot twee keer toe slachtoffer. De zaak heeft overigens eerder op zitting gestaan, maar kon toen niet behandeld worden omdat de dagvaarding niet in het Pools was vertaald. Op de zitting van 20 februari 2018 verscheen de man niet en was zijn advocaat niet gemachtigd.