Meeste digitale klokken lopen achter

Door problemen in Zuidoost-Europa lopen veel digitale klokken in Europa achter. Digitale klokken, zoals wekkers, klok in gasfornuis of magnetron, worden aangestuurd door wisselstroom. In Europa is dit 50 hertz. Dat bekend dat de stroomrichting 50 keer per seconde wisselt.