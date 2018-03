Opkomst DNA-afname Nicky Verstappen minder dan gehoopt

Op zaterdag 24 februari ging de DNA-afname in het onderzoek Nicky Verstappen van start. Tot en met 5 maart stonden 9211 mannen vrijwillig DNA af. De politie was voorbereid op ruim 1000 afnames per dag. De eerste week kwamen gemiddeld 840 mannen per dag naar de verschillende locaties. Dit zijn er minder dan gehoopt.

Mogelijk heeft de griep en het slechte weer een rol gespeeld in de opkomst. De politie benadrukt dat mannen die de vorige week niet konden komen deze week zeer welkom zijn om alsnog DNA af te staan. Daarnaast doet zij een oproep aan alle mannen die voor de komende dagen een uitnodiging hebben ontvangen om te komen.

Projectleider Hans Ramaekers benadrukt nog eens het belang van de deelname. 'We zijn hartstikke blij met iedere man die meedoet en daarmee bijdraagt aan het oplossen van deze zaak. We willen weten wat er met Nicky is gebeurd. Hoe meer mannen er mee doen, hoe groter de kans op succes.' Tot en met vrijdag 9 maart zijn de vijf locaties in Landgraaf en Heerlen dagelijks geopend van 13.00 – 21.00 uur. Tussen 12 en 18 maart zijn er drie locaties geopend, in Kerkrade, Brunssum en Heerlen, waar mensen terecht kunnen. 'Het duurt maar een paar minuten en je voelt het bijna niet', vertelt Marco Szalata uit Landgraaf. Hij was een van de eerste mannen die DNA afstond. 'En ik hoop echt dat iedereen gewoon komt!'